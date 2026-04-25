APS “Insieme per il Sociale”. Al servizio di chi soffre

ALTAMURA. Tante le maniere di servire il Prossimo. Una è certo tornare d’utilità o conforto a quello più sofferente.Una finalità avvertita particolarmente dall’APS “Insieme per il Sociale”, un’associazione senza scopo di lucro, che sempre più ha fatto di recente parlare di sé per azioni concrete a sostegno dell’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” e non solo.Fondata nel 2020 da Francesco Cornacchia (Presidente), Donato Berloco (Vicepresidente) e Milena Mazzilli (Segretaria), l’associazione è attiva in un campo, quello del sociale, fondamentale nel contesto civico altamurano. Molteplici ricorrono infatti, nella comunità, le situazioni abbisognevoli di conforto e non sempre gli ordinari canali istituzionali reggono alla prova delle necessità.Ed è propriamente nell’attività di beneficenza che si esplica la missione associativa. Il perno attorno al quale questa ruota è la vendita di un quaderno - “Handy, il Quaderno Solidale” - presso la Cartoleria “Gatto Silvestro 2.0”, situata in via Bardia, 3. Il ricavato, vale a dire il totale dei fondi raccolti, viene poi destinato ad una entità locale già al servizio di umanità fragili o di fasce deboli della società.Nei primi due anni, l’APS “Anffas”, il primo ente beneficiato, ha ricevuto un robot aspirapolvere e un videoproiettore, mentre, per il terzo anno, è toccato al Reparto di Ostretricia del “Perinei”, con un kit completo per il preparto.Sabato scorso, 18 di Marzo, la mira dell’iniziativa ha invece raggiunto il Reparto di Pediatria, sempre del “Perinei”, trovando luogo e momento di presentazione all’interno della sala giochi del quinto piano, quello che ospita i piccoli degenti, con l’esposizione di materiale donato in visione per l’intera mattinata.Vari e tutti essenzialmente utili gli strumenti oggetto di regalìa. Un aerosol new nebone, una bilancia pesa persone, un altimetro, un misuratore di pressione, un fonendoscopio e diversi termometri clinici.Per l’occasione, in rappresentanza dell’istituzione municipale, era presente il Consigliere comunale e Avvocato Gianfranco Berloco, mentre, per conto del personale medico, il Dottor Francesco Portagnuolo, Dirigente responsabile del Reparto di Pediatria e Nido infantile presso il grande nosocomio murgiano.Già in programma il prossimo atto di donazione, e ancora per quest’anno. E’ fissata infatti al 4 di Maggio la consegna di un laptop e di un proiettore all’Associazione “Assistenza e Soccorso”, sita in viale Martiri 1799.