ART&SCIENCE – Dal micro al macrocosmo. Il Made in Italy fra Arte, Scienza, Musica e Moda

BARI - Il 23 aprile sarà presentato presso il Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, rue de Livourne 38, Art&Science – Dal micro al macrocosmo. Made in Italy fra Arte, Scienza, Musica e Moda, un evento della diplomazia della crescita che incarna lo spirito dell’eccellenza italiana, capace di coniugare creatività, ricerca e innovazione.L’iniziativa si inserisce nel quadro sia della Giornata del Made in Italy che della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo (IX ed.), entrambe promosse ogni anno dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mettendo in luce come le produzioni culturali della ricerca e industriale italiana contemporanee sappiano esprimersi anche mediante un dialogo profondo fra le arti e la scienza. Art&Science è un format originale che trasforma la ricerca e la conoscenza scientifica – micro e macro – in innovativa esperienza estetica, quale la moda: le immagini scientifiche reali, ottenute al microscopio o dall’osservazione astronomica, divengono pannelli artistici e ispirazione al design di abiti.Un approccio interdisciplinare fra ricerca, scienza, musica, arti visive e pensiero umanistico: scienziati, studiosi e artisti dialogano fra loro mettendo in relazione microcosmo biologico e macrocosmo astrale, mentre la musica dal vivo traduce in suono le suggestioni visive e concettuali emerse.L’esperienza trova il suo apice nella sfilata di abiti ispirati alle forme e ai colori delle immagini scientifiche micro- e macroscopiche, a testimonianza di come l’innovazione nella moda, espressione iconica del Made in Italy, possa nascere anche dalle suggestioni della ricerca scientifiche.Ideato e diretto dal Prof. Matteo Gelardi, medico, ricercatore e docente universitario presso l’Università degli Studi di Foggia, nonché Fondatore dell’Accademia Italiana di Citologia Nasale (AICNA), Art&Science nasce da una visione innovativa che supera i confini disciplinari. La sua attività coniuga ricerca scientifica e divulgazione, proponendo un modello culturale capace di avvicinare il grande pubblico alla scienza attraverso l’arte e viceversa, con un linguaggio accessibile e coinvolgente. Il dialogo tra scienza e arte prenderà forma anche grazie alla partecipazione dell’astrofisico Fabio Peri, Curatore del Planetario di Milano, della pianista Anna Gissi e della stilista Giovanna Gelardi. In questo contesto, Art & Science si proporrà come esempio virtuoso di interdisciplinarietà e testimonianza concreta di come il Made in Italy possa esprimersi anche nella capacità di mettere in dialogo saperi diversi, generando nuove forme di conoscenza e bellezza.La Giornata del Made in Italy intende tutelare, sostenere e promuovere, a livello nazionale e internazionale, le eccellenze del nostro Paese, con lo scopo di preservare l’autenticità e l’integrità del nostro patrimonio produttivo e culturale.La IX edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo celebra la ricorrenza della nascita della Prof.ssa Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel per la medicina nel 1986 e prima donna italiana ad ottenere tale riconoscimento in ambito scientifico. La Giornata promuove annualmente l’ecosistema della ricerca italiana per favorirne l’internazionalizzazione.