Bari, al Teatro Piccinni il “CircusOperaShow”: quando circo e opera si fondono in un unico spettacolo

BARI - Giovedì 23 aprile alle ore 20:30 il Teatro Piccinni di Bari ospiterà “CircusOperaShow”, una produzione che unisce due tradizioni spettacolari e antiche come il circo e l’opera lirica, nell’ambito dell’84ª Stagione della Camerata Musicale Barese, diretta artisticamente dal M° Dino De Palma.

L’idea alla base dello spettacolo è quella di mettere in dialogo due linguaggi artistici accomunati dalla stessa tensione verso lo stupore del pubblico: da un lato le evoluzioni acrobatiche e la dimensione fisica del circo contemporaneo, dall’altro la potenza vocale e drammatica del repertorio operistico. Una combinazione che punta a trasformare il teatro in un’esperienza immersiva e multisensoriale.

Un incontro tra acrobati e lirica

Protagonisti della serata saranno gli artisti della compagnia circense contemporanea El Grito, nota a livello internazionale per la reinterpretazione poetica del linguaggio circense. Accanto a loro si esibiranno tre voci liriche: il soprano Angela Nisi, il tenore Dario Di Vietri e il baritono Matteo D’Apolito, interpreti attivi nei principali teatri italiani ed esteri.

La parte musicale sarà affidata all’orchestra pugliese Suoni del Sud, diretta da Roberto Molinelli, anche compositore e arrangiatore del progetto.

Un programma tra grandi classici e contaminazioni

Il repertorio attraversa alcune delle pagine più celebri dell’opera italiana, da Puccini a Verdi, passando per Rossini, Donizetti e Leoncavallo. In programma arie come “E lucevan le stelle”, “Un bel dì vedremo”, “Vesti la giubba”, “Largo al factotum” e “Udite, udite o rustici”.

Accanto ai brani lirici, lo spettacolo propone anche arrangiamenti originali e contaminazioni musicali, tra cui un medley dedicato ai Queen, il richiamo a “Nel blu dipinto di blu” e il gran finale affidato a “Nessun dorma”.

Circo e opera, due tensioni che si incontrano

Il concept dello spettacolo si fonda su una similitudine precisa: la sospensione del fiato del pubblico. Nel circo, quando l’acrobata sfida la gravità; nell’opera, quando la voce lirica raggiunge l’acuto. Da questa affinità nasce una narrazione scenica in cui numeri aerei, equilibri e performance fisiche si intrecciano con la partitura orchestrale.

Produzione e biglietteria

L’evento è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari, oltre al contributo di imprese locali attraverso il programma Art Bonus.

I biglietti sono disponibili da 15 a 33 euro presso la sede della Camerata Musicale Barese, online sulle principali piattaforme di ticketing e al botteghino del Teatro Piccinni a partire dalle ore 19:00 la sera dello spettacolo.



