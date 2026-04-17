Warner Bros. Discovery Italia celebra il “Superman Day”





MILANO - Il 18 aprile, Warner Bros. Discovery Italia invita i fan della DC di tutto il mondo a festeggiare il “Superman Day” in onore del primo supereroe della storia. Eventi, programmi tv, nuove uscite cinematografiche, nuove pubblicazioni e una vasta gamma di prodotti dedicati realizzati dalle diverse divisioni di Warner Bros. Discovery – DC Comics e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) – offriranno ai fan di tutte le generazioni un'occasione unica per celebrare il supereroe della DC.

Il “Superman Day” è anche un’occasione per celebrare l’uscita al cinema dell’attesissimo nuovo film dei DC Studios, “Supergirl”, in arrivo nelle sale italiane il 25 giugno 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures. Prodotto da Peter Safran e James Gunn, per la regia di Craig Gillespie, il film vedrà Supergirl/Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, affrontare un’avventura interstellare all’insegna della vendetta e della giustizia.

Creato dallo scrittore Jerry Siegel e dall'artista Joe Shuster, Superman ha cambiato il mondo della cultura pop a partire dalla pubblicazione dell'iconico fumetto Action Comics #1 della DC il 18 aprile 1938. Fin dal suo debutto, Superman è stato un simbolo internazionale di speranza, forza e gentilezza ispirando persone di tutte le generazioni attraverso film, TV, cartoon, fumetti e altro ancora.





LE CELEBRAZIONI IN ITALIA - UN ESCLUSIVO EVENTO A MILANO

In Italia, il “Superman Day” si festeggia nel cuore di Milano, l’unica città europea designata ad accogliere l’attesa e ufficiale celebrazione del supereroe che da oltre ottant’anni continua a ispirare generazioni in tutto il mondo. Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 10 alle 19, il celebre Daily Planet prende vita con un pop-up esperienziale all’interno del quartiere di CityLife che per due giorni offrirà a grandi e piccini la possibilità di immergersi nell’universo di Superman. Intorno un’edicola tematizzata ispirata allo storico giornale di Metropolis, saranno realizzate diverse aree di intrattenimento: dall’area dedicata a Krypto all’iconico scudo con la “S” di Superman, fino a una zona per photo opportunity e a un photobooth per stampare la propria cartolina ricordo di Metropolis. Sarà inoltre possibile ritirare gratuitamente un’edizione speciale del Daily Planet con articoli inediti dedicati all’Uomo del domani e festeggiare insieme con una dolce sorpresa.

LA PROGRAMMAZIONE STREAMING E TV





Quale modo migliore di festeggiare il “Superman Day”, se non attraverso i film dedicati a Superman, da sempre uno dei personaggi più iconici della cultura pop. Tra le uscite più recenti, Superman (2025) di James Gunn, con protagonista David Corenswet, è ora disponibile in streaming su HBO Max, la piattaforma recentemente lanciata in Italia e già diventata un punto di riferimento per gli appassionati dei supereroi e supercattivi DC.

Anche Cartoon Network (canale 607 di Sky) propone una programmazione speciale dedicata alla giornata: i fan più piccoli di Superman avranno l’opportunità di celebrare il personaggio con una maratona di episodi di “Teen Titans Go!” con Superman protagonista, oltre a due appuntamenti, alle 09:50 e alle 20:00, con i cortometraggi animati dedicati alle simpatiche avventure di Krypto, “Krypto Saves the Day!”.

Infine, gli spettatori di Nove, DMAX e K2, i canali TV del gruppo Warner Bros. Discovery, avranno la possibilità di scoprire curiosità e fatti sul famoso trio, Superman, Supergirl e Krypto, che appariranno sullo schermo durante l’intera giornata.

LE PUBBLICAZIONI

Per approfondire la cultura dei fumetti che hanno ispirato la versione cinematografica di Superman e Supergirl, senza dimenticare il cane Krypto, il mondo dei comics, grazie a Panini Comics, propone una selezione di volumi che spaziano tra grandi classici e storie inedite. Tra le storie più amate, i lettori possono riscoprire titoli come All-Star Superman e Superman: Stagioni, fumetti che hanno ispirato il film Superman di James Gunn, uscito nel 2025, nonché Supergirl: Woman of Tomorrow, che mette al centro una delle supereroine più stimolanti e tenaci dell’universo DC. I tre fumetti sono disponibili in vari formati, tra cui quello dei DC Pocket, una collana brossurata in formato tascabile che racchiude tutti i grandi capolavori DC.

Tra le novità spicca Krypto: L’ultimo cane di Krypton, in uscita il 23 aprile, una storia tenera e avventurosa sulle origini del celebre Super-Cane firmata da Ryan North e Mike Norton. Da cucciolo su Krypton, accanto a Jor-El, Lara e al piccolo Kal-El, Krypto viene mandato in orbita per testare le navicelle di salvataggio quando il pianeta è ormai prossimo alla distruzione. Smarrito nello spazio, finirà per schiantarsi su un mondo sconosciuto e intraprendere un’avventura piena di imprevisti con un solo obiettivo: ritrovare il suo kryptoniano.

A giugno, inoltre, arriverà Supergirl: Il mondo, un’antologia internazionale in uscita in contemporanea mondiale e che riunisce autori e autrici da diversi Paesi per raccontare nuove avventure dedicate a Supergirl. Ogni storia sarà ambientata nella nazione del team creativo che l’ha realizzata e offrirà uno sguardo originale su Kara Zor-El, esplorando come i valori di speranza, resilienza e compassione che la contraddistinguono possano risuonare attraverso culture e prospettive diverse. Per l’Italia, il soggetto della storia è firmato da Francesca Michielin, con la sceneggiatura di Irene Marchesini e i disegni di Federica Croci.





I PRODOTTI A TEMA e L’ATTIVITÁ RETAIL:

Numerosi prodotti ispirati a Superman vengono realizzati da marchi prestigiosi in collaborazione con WBDGCP: Mattel offre ai fan più piccoli la possibilità di celebrare Superman con i personaggi e i set di gioco Fisher-Price Imaginext. L'azione prende vita in un batter d'occhio, per avventure fantasiose e storie sempre nuove

Funko lancia una ricchissima selezione di figure da collezione. Superman prende vita in una varietà di pose, stili e dettagli unici, perfetti per rivivere i momenti più epici del supereroe. Inoltre, per rendere la celebrazione ancora più speciale, arriva uno zaino glow in the dark, un accessorio luminoso perfetto per tutti i fan dell’Uomo del domani.

Clementoni propone numerosi puzzle dedicati all’iconico Supereroe. Le immagini dinamiche e ricche di dettagli raccontano Superman in diverse scene d’azione, con proposte che vanno dai puzzle più semplici, ideali per i più piccoli, fino alle sfide da 1000 pezzi per i più temerari.

McFarlane Toys presenta una selezione di action figures da collezione, curate nei minimi dettagli e pensate per gli appassionati che cercano pezzi di alta qualità da esporre e valorizzare nella propria collezione.

Excélsa dedica invece una speciale selezione di: tovagliette, tazze, lunch box, presine e molto altro. Una collezione vivace e funzionale pensata per portare ogni giorno un tocco di energia e colore sulla tavola, per i fan di tutte le età.

Infine, il “Superman Day” si festeggia anche su Amazon, dove è presente uno shop DC che offre ai fan l’opportunità di esplorare le ultime novità dedicate a Superman e scoprire una vasta gamma di prodotti imperdibili. Un punto di riferimento per chi desidera restare sempre al passo con le nuove uscite e le collaborazioni speciali.



