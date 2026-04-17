SS16 Bari, auto contromano tamponata da un camion: il mezzo pesante fugge, indagini in corso
Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante si sarebbe poi allontanato senza fermarsi. L’episodio ha provocato momenti di forte pericolo lungo il tratto stradale interessato.
Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica e risalire al camion coinvolto.
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