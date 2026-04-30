Bari, alla Ex Rossani le intitolazioni per la Giornata della Libertà di Stampa

BARI – In occasione della Giornata internazionale della libertà di stampa, domenica 3 maggio alle ore 10.30 nel parco Ex Rossani si terrà una cerimonia di intitolazione di viali e aree interne a figure del giornalismo locale e nazionale.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Bari insieme all’Ordine dei Giornalisti della Puglia, vedrà la partecipazione del sindaco Vito Leccese e del presidente dell’Ordine Maurizio Marangelli. L’obiettivo è quello di valorizzare il nuovo spazio urbano come hub dedicato a creatività, formazione e memoria civile, attraverso il riconoscimento di personalità che hanno segnato la storia dell’informazione.

Tra le figure a cui saranno dedicate le targhe figurano, tra gli altri, Leonardo Sciascia, David Sassoli, Oronzo Valentini, Giuseppe Gorjux, Mario Gismondi, Andrea Castellaneta, Federico Pirro, Antonio Rossano, Nicola Sbisà, Michele Abbate e Michele Lomaglio.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del parco Ex Rossani come luogo della memoria e della cultura, destinato a ospitare nei prossimi mesi ulteriori intitolazioni. Tra queste anche quelle dedicate ad Alba de Céspedes e Fortunata dell’Orzo, figure legate alla storia del giornalismo e della cultura barese e nazionale.

Secondo l’amministrazione comunale, l’iniziativa intende rafforzare il legame tra la città e il mondo dell’informazione, celebrando il contributo di giornalisti che hanno raccontato eventi storici, trasformazioni sociali e culturali, contribuendo alla crescita del dibattito pubblico e della coscienza civile.