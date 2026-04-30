Natuzzi, Nocco (FdI): “Governo al lavoro su tutela occupazione e rilancio del distretto”

BARI – La vertenza Natuzzi torna al centro del confronto politico e istituzionale. A ribadire l’impegno del Governo è la senatrice di Fratelli d’Italia Maria Nocco, intervenuta al consiglio comunale congiunto dei Comuni di Santeramo in Colle e Altamura dedicato alla crisi del gruppo del mobile imbottito.

“La vicenda riguarda il lavoro, la dignità delle persone e il futuro di un intero territorio”, ha dichiarato Nocco, sottolineando come l’esecutivo stia seguendo il dossier “con strumenti concreti e un percorso istituzionale strutturato”.

Al centro della strategia indicata dalla senatrice c’è il rafforzamento del distretto produttivo della Murgia, considerato un asset del Made in Italy. In questa direzione, sono già stati calendarizzati nuovi passaggi istituzionali: un incontro al Ministero del Lavoro previsto per il 12 maggio e, successivamente, l’avvio di un tavolo permanente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 27 maggio.

Tra gli strumenti richiamati, anche la possibile attivazione del Fondo Salvaguardia Imprese e la valutazione di operazioni di reshoring per riportare parte della produzione sul territorio nazionale.

L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire la tutela occupazionale e costruire un percorso di rilancio industriale per l’azienda e per l’intero comparto. “Nei prossimi mesi si decide il futuro della Natuzzi”, ha affermato Nocco, ribadendo la necessità di un impegno coordinato tra istituzioni, azienda e parti sociali.