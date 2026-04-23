Bari, allarme sicurezza per la festa di San Nicola: tensione alta tra clan e controlli rafforzati in città

BARI - A Bari cresce l’attenzione delle forze dell’ordine in vista della festa di San Nicola, mentre sul territorio si registra un aumento della tensione legata a episodi di criminalità e a una possibile escalation tra gruppi rivali.

Le autorità stanno predisponendo un piano di sicurezza rafforzato sotto il coordinamento della Prefettura e delle forze di polizia, con l’obiettivo di prevenire possibili criticità durante le celebrazioni e garantire lo svolgimento ordinato degli eventi religiosi e civili.

Secondo le informazioni investigative, negli ultimi giorni si sarebbero registrati episodi di violenza riconducibili a dinamiche criminali legate al controllo delle attività illecite sul territorio. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la rete dei responsabili e prevenire ulteriori azioni armate.

Particolare attenzione viene riservata anche alla dimensione comunicativa, con il monitoraggio dei social network dove, secondo gli inquirenti, si alimenterebbero messaggi di minaccia e tensione tra gruppi contrapposti.

Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulle attività in corso, mentre sul territorio è stata intensificata la presenza di pattuglie e controlli preventivi nelle aree considerate più sensibili.

L’obiettivo delle istituzioni è evitare che il clima di tensione possa interferire con uno degli appuntamenti più sentiti dalla cittadinanza, trasformando la festa patronale in un momento critico per l’ordine pubblico.