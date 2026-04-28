Bari Vecchia, la mostra “Miracula. San Nicola nell’iconografia europea” alla Corte Bianchi Dottula

BARI - Dal 2 al 17 maggio 2026 la Corte Bianchi Dottula, nel cuore di Bari Vecchia, ospiterà la mostra d’arte “Miracula. San Nicola nell’iconografia europea”, promossa dall’Aps Martinus in collaborazione con lo scrittore e cultore di arte popolare Nicola Cortone, nell’ambito della rassegna “Giardini di Pietra – Luoghi, versi e storie a Bari Vecchia”.

Il progetto espositivo propone un percorso dedicato alla diffusione della figura di San Nicola nell’immaginario religioso e artistico europeo tra XVIII e XIX secolo, attraverso incisioni, cromolitografie e stampe devozionali provenienti da collezioni private. Le opere raccontano episodi della vita e dei miracoli del santo, restituendo il ruolo centrale della cultura visiva popolare nella trasmissione della fede e delle tradizioni.

Accanto al materiale storico, la mostra include anche contributi di artisti contemporanei baresi, tra cui Nicola Amato, Nicola Capriati, Nunzio Giorgio, Saverio Romito e Francesco Schiavulli, che reinterpretano la figura di San Nicola attraverso linguaggi visivi differenti, tra fotografia, illustrazione e ricerca simbolica. Ne emerge un dialogo tra memoria devozionale e sensibilità contemporanea.

L’iniziativa assume un significato particolare nel mese di maggio, quando Bari celebra San Nicola con processioni, cortei storici e riti religiosi legati all’arrivo delle reliquie del 1087. In questo contesto, la mostra si propone come spazio di riflessione culturale sul culto nicolaiano e sulla sua diffusione in Europa.

Il vernissage si terrà sabato 2 maggio a partire dalle 17:30 con un trasferimento teatralizzato dell’opera dell’artista Schiavulli da piazzetta 62 Marinai fino alla Corte Bianchi Dottula, accompagnato da figuranti, letture sceniche e performance artistiche. L’apertura ufficiale della mostra è prevista alle 18:00 con interventi di studiosi, rappresentanti istituzionali e artisti partecipanti.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al 17 maggio, con apertura dal mercoledì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00 e nel fine settimana dalle 10:30 alle 13:00. Durante il periodo della mostra sarà possibile lasciare donazioni a sostegno del restauro della chiesa di San Martino.