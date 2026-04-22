Bari, stretta della Polizia: controlli, arresti e sequestri tra droga e armi nei quartieri sensibili

BARI - Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa sul territorio barese. In questi giorni sono in corso servizi straordinari di controllo e perquisizioni in diverse zone della città, con particolare attenzione ai quartieri Carbonara, Ceglie del Campo, Japigia, Libertà, San Pasquale e Bari Vecchia.

Le operazioni, disposte dal questore Annino Gargano, si inseriscono nel più ampio piano di rafforzamento del controllo del territorio, avviato a seguito di una serie di episodi di violenza legati a tensioni nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tra questi, l’esplosione di colpi d’arma da fuoco in viale della Repubblica, nei pressi di una sala giochi nel quartiere San Pasquale, con il ferimento di un ventenne, e altri due episodi analoghi avvenuti il 14 aprile in via Dante Alighieri e il 19 aprile in Vico Ospedale Civile, a Bari Vecchia, che hanno provocato il ferimento alle gambe di altri due giovani.

Il quadro complessivo ha determinato un’intensificazione delle attività operative, con l’impiego congiunto di personale della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato. Le attività hanno già portato a diversi arresti, al sequestro di sostanze stupefacenti e al rinvenimento di armi.

Tra gli interventi più rilevanti figurano:

il 1° aprile, l’arresto di un 25enne trovato in possesso di 50 grammi di cocaina occultati in auto nei pressi della città vecchia;

il 3 aprile, due arresti distinti per spaccio: un 21enne sorpreso a lanciare hashish dalla propria abitazione a Japigia (circa 300 grammi sequestrati) e un 46enne fermato nella città vecchia con 32 dosi di cocaina;

il 5 aprile, il fermo di un 37enne a Torre a Mare con 80 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana in auto;

l’8 e il 20 aprile, due ulteriori arresti a Bari Vecchia di un 22enne e un 28enne, trovati in possesso di varie sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.



