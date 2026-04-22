Bisceglie, Giuseppe Conte ospite alle Vecchie Segherie Mastrototaro: presentazione del libro “Una nuova primavera”

BISCEGLIE - L’ex presidente del Consiglio dei ministri e attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie per presentare il suo nuovo libro “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”, edito da Marsilio e in libreria dal 14 aprile.

L’incontro è in programma venerdì 1° maggio alle ore 18:30 e sarà moderato dalla giornalista Paola Zanca.

Nel volume, Conte ripercorre la propria esperienza personale e politica intrecciandola con alcune delle principali fasi della storia recente del Paese. Il racconto parte dalle origini nel Sud Italia e attraversa il percorso accademico e professionale, fino all’ingresso in politica, alla guida del governo e alle successive evoluzioni del Movimento 5 Stelle.

Ampio spazio è dedicato anche al periodo della pandemia del 2020, analizzato come fase particolarmente complessa della vita istituzionale italiana. Il libro, tuttavia, non si limita a una ricostruzione del passato, ma contiene anche riflessioni e proposte dell’autore per il futuro del Paese.

Al centro della narrazione emergono temi come competenze, responsabilità, passione e capacità decisionale, indicati come elementi fondamentali per affrontare le sfide politiche e sociali contemporanee.

Durante l’incontro alle Vecchie Segherie Mastrototaro, Conte dialogherà con Paola Zanca approfondendo i contenuti del libro e le principali questioni legate alla sua esperienza politica e alla visione per il futuro.



