Bari Vecchia, nuova sparatoria: donna ferita di striscio, è il quarto episodio in un mese

BARI - Ancora un episodio di violenza armata nel centro storico di Bari. In via Pier L’Eremita, a Bari Vecchia, una donna è rimasta ferita di striscio in una sparatoria avvenuta a pochi passi dalla sede della Soprintendenza.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla vittima. Le condizioni della donna, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto. L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da diversi fatti analoghi: si tratta infatti del quarto ferimento registrato in città nell’ultimo mese.

Solo pochi giorni fa, nella zona del porto, un 19enne era rimasto coinvolto in un altro episodio simile, contribuendo ad alimentare la crescente preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine per la sicurezza nell’area.