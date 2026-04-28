Porto Cesareo, 12enne aggredita da rottweiler dopo lite tra ragazze: indagano i carabinieri

PORTO CESAREO - Momenti di paura a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove una bambina di 12 anni è stata aggredita da un rottweiler mentre si trovava in strada.

L’episodio sarebbe avvenuto nella serata di ieri al termine di una presunta lite tra la giovane vittima e una ragazza di 15 anni, proprietaria del cane.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’animale – condotto al guinzaglio – avrebbe improvvisamente attaccato la 12enne, ferendola al polpaccio. Gli investigatori stanno verificando se il cane abbia reagito autonomamente o se sia stato in qualche modo incitato dopo il diverbio.

La bambina è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma la prognosi è di almeno venti giorni. La minore resta sotto osservazione anche per il forte shock subito.

Nel frattempo i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Il cane è stato affidato ai proprietari e posto in quarantena secondo i protocolli veterinari previsti. Non si esclude una denuncia da parte della famiglia della bambina nelle prossime ore.