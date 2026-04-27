Bitetto, spari in piazza per motivi passionali: arrestato ai domiciliari

BITETTO – I Carabinieri della Stazione di Bitetto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bari, disponendo gli arresti domiciliari nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di minacce aggravate e porto illegale di un fucile a canne mozze, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle successive valutazioni difensive.

I fatti del 6 aprile

L’episodio risale alla tarda serata del 6 aprile scorso, quando in piazza Aldo Moro furono segnalati colpi d’arma da fuoco che allarmarono residenti e passanti.

Immediato l’intervento dei militari dell’Arma, che hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bari.

Le indagini e i video di sorveglianza

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito di identificare il presunto autore del gesto e di raccogliere elementi investigativi a suo carico.

Decisive sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, grazie alle quali gli investigatori hanno ricostruito le varie fasi dell’episodio.

Secondo quanto emerso, sarebbe stato esploso almeno un colpo d’arma da fuoco che non ha raggiunto la vittima soltanto grazie alla sua pronta reazione.

Il movente passionale

Alla base del gesto, secondo gli inquirenti, vi sarebbe un movente di natura passionale.

Presidio del territorio

L’operazione conferma l’impegno dell’Autorità Giudiziaria e dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati commessi sul territorio della provincia di Bari.