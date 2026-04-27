Lecce, salvano un uomo armato di coltello: due agenti feriti durante l’intervento

LECCE – Momenti di forte tensione nella Questura di Lecce, dove due agenti delle Volanti sono rimasti feriti nel tentativo di salvare la vita a un uomo armato di coltello che aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

La richiesta di aiuto alla sala operativa

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva contattato la sala operativa della Polizia annunciando propositi suicidari. Gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno tentato a lungo di instaurare un dialogo per dissuaderlo dal gesto estremo.

Nonostante i ripetuti tentativi di mediazione, la situazione è precipitata quando l’uomo si sarebbe procurato una ferita alla gola, rendendo necessario l’intervento immediato per evitarne il peggio.

L’intervento degli agenti

Nel momento critico, i due poliziotti sono intervenuti per immobilizzare l’uomo e metterlo in sicurezza. Durante le fasi concitate, entrambi hanno riportato ferite: uno all’avambraccio sinistro e l’altro alla mano.

Nonostante le lesioni, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo, impedendo conseguenze più gravi.

Il trasferimento ai sanitari

Una volta messa in sicurezza la situazione, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118, intervenuto sul posto per le prime assistenze mediche.

Un intervento ad alto rischio

L’episodio evidenzia ancora una volta la complessità e il rischio degli interventi legati ai casi di emergenza psicologica e suicidaria, nei quali la Polizia è spesso impegnata in delicate operazioni di mediazione e soccorso.