Brindisi, gran finale per la V edizione de “La Pasquetta Brindisina” al Parco Cillarese

BRINDISI - Si prepara al momento conclusivo la V edizione de “La Pasquetta Brindisina” nella sua formula diffusa 2026, che si chiuderà ufficialmente il 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento di un percorso che nelle scorse settimane ha trasformato il Parco Cillarese in un centro di aggregazione e socialità per famiglie, giovani e visitatori.

Una giornata lunga 13 ore di eventi

Il Parco 19 maggio 2012 (Parco del Cillarese) sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 23, con un programma che ripropone le aree tematiche già protagoniste del successo della manifestazione: sport, musica, intrattenimento e food.

Spazio alle famiglie e ai bambini

Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, con le attività di animazione curate da Que Lo Cura, tra giochi e momenti di aggregazione. Confermate anche le attrazioni dell’area gonfiabili e giostrine gestite dai Fratelli Montenero, pensate per garantire divertimento in sicurezza.

Tra le novità dell’ultima giornata spicca l’intrattenimento magico di Fantamago, che proporrà spettacoli di illusionismo e performance pensate per un pubblico di tutte le età.

Musica e sport protagonisti

La componente musicale sarà affidata a un dj set con la vocalist Vanexa, che accompagnerà le diverse fasi della giornata.

Ampio spazio anche allo sport, con la partecipazione di realtà locali come Koru Volley e Bram Sport Brindisi, affiancate da nuove associazioni. Tra queste: ASD Ginnastica La Rosa, con esibizioni di ginnastica artistica; ASD Lunaris Ritmica, dedicata alla ginnastica ritmica; e Studio Dance Brindisi, con performance di danza latina e moderna.

Area food e organizzazione

L’area gastronomica, coordinata da Armando Iaia, offrirà street food e specialità locali, completando l’esperienza all’aperto con momenti di convivialità.

L’iniziativa è ideata e organizzata dal maestro Carmine Iaia insieme alle associazioni di Uniti Per Lo Sport, che confermano l’obiettivo di valorizzare il Parco Cillarese come spazio centrale della socialità cittadina.

Un format in crescita

“La Pasquetta Brindisina” si chiude così consolidando il proprio format: un evento diffuso capace di unire sport, cultura e intrattenimento, trasformando il parco in un punto di riferimento per la primavera brindisina e per la partecipazione della comunità.