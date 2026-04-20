Molfetta, aggressione in centro: quattro giovani feriti da una banda di giovanissimi

Molfetta

MOLFETTA - Nuovo episodio di violenza a, dove tra Corso Dante e Piazza Garibaldi quattro ragazzi sarebbero stati aggrediti da un gruppo composto da almeno sette giovani.

Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco sarebbe avvenuto senza apparente motivo e sotto gli occhi di diversi testimoni. I responsabili si sono poi dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, rendendo impossibile un’immediata identificazione.

I quattro giovani feriti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale locale, dove sono stati riscontrati traumi compatibili con una colluttazione.

Sull’episodio è intervenuto Gabriele Vilardi, che ha definito l’accaduto “l’ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi”, evidenziando come simili eventi non riguardino più solo le periferie ma anche il centro cittadino.

Vilardi ha inoltre sottolineato la necessità di affrontare il fenomeno delle cosiddette baby gang con un approccio non esclusivamente repressivo, ma anche preventivo, attraverso educazione, presenza sul territorio e spazi di aggregazione.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di segnalazioni recenti relative ad atti vandalici e aggressioni in città, mentre gli investigatori stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi.

Tra i residenti cresce la preoccupazione per la sicurezza nel centro cittadino, con richieste di interventi più incisivi per prevenire il ripetersi di episodi analoghi.