Campi Salentina, presentazione del romanzo fantasy “Sagato – Il Drago di Luce”

CAMPI SALENTINA - Sabato 18 aprile, alle ore 18:00, presso la Biblioteca Comunale “Carmelo Bene” di Campi Salentina, si terrà la presentazione del romanzo fantasy “Sagato – Il Drago di Luce” dell’autore Mario Contino, già noto negli ambienti colturali nazionali come "Lo Scrittore Del Mistero".L’opera propone un viaggio tra magia, mistero e battaglie epiche, in cui luce e oscurità si contrappongono in una narrazione intensa e coinvolgente che descrive la crescita e lemancipazione dell'eroe protagonista.L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della vicesindaca di Campi Salentina Laura Palmariggi e proseguirà con un dialogo tra l’autore e la Dott.ssa Sara Lia.L’evento si svolgerà in Via San Giuseppe, 32, ed è aperto al pubblico.Un’occasione per gli appassionati di letteratura fantasy di incontrare l’autore e approfondire i temi del romanzo.