Campi Salentina, presentazione del romanzo fantasy “Sagato – Il Drago di Luce”
L’opera propone un viaggio tra magia, mistero e battaglie epiche, in cui luce e oscurità si contrappongono in una narrazione intensa e coinvolgente che descrive la crescita e lemancipazione dell'eroe protagonista.
L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della vicesindaca di Campi Salentina Laura Palmariggi e proseguirà con un dialogo tra l’autore e la Dott.ssa Sara Lia.
L’evento si svolgerà in Via San Giuseppe, 32, ed è aperto al pubblico.
Un’occasione per gli appassionati di letteratura fantasy di incontrare l’autore e approfondire i temi del romanzo.
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