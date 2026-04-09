Giornata della Costa 2026: il 12 aprile la Puglia trasforma i suoi 800 km di litorale in un grande laboratorio di cittadinanza attiva

BARI - Domenica 12 aprile la Puglia celebra la Giornata regionale della Costa 2026, un’iniziativa che trasforma l’intero litorale regionale in uno spazio diffuso di partecipazione, inclusione e tutela del bene comune. L’obiettivo è valorizzare gli 800 chilometri di costa come patrimonio naturale, culturale e sociale, rafforzando una visione di sviluppo sostenibile e responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini.

L’evento è stato presentato nel palazzo della Presidenza regionale dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, insieme agli assessori regionali competenti e ai rappresentanti delle istituzioni partner, tra cui la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica, la Guardia di Finanza (ROAN), la Marina Militare, ANCI Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Istituita con la Legge regionale n. 15 del 9 aprile 2024, la Giornata della Costa si inserisce in una strategia più ampia di tutela e valorizzazione del sistema costiero pugliese. L’edizione 2026 punta a rafforzare il ruolo della costa come laboratorio permanente di cittadinanza attiva, in cui scuole, enti locali, associazioni e cittadini collaborano per la cura e la rigenerazione degli spazi costieri.

Il programma è diffuso su tutto il territorio regionale e si articola in più direttrici strategiche: promuovere la cittadinanza attiva, valorizzare la costa come bene comune attraverso legalità e accessibilità, e diffondere una cultura della sostenibilità ambientale e della tutela della biodiversità.

Le attività previste il 12 aprile coinvolgeranno l’intero litorale pugliese con aperture straordinarie di fari storici come quelli di Bari, Torre Canne, Punta Palascia a Otranto e Santa Maria di Leuca, insieme a visite guidate a torri costiere, percorsi naturalistici, attività di birdwatching e iniziative nei parchi e nelle riserve. Sono previste anche numerose giornate ecologiche con pulizia delle spiagge in diverse località, tra cui Mola di Bari, Polignano a Mare, Melendugno e Bisceglie.

Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione e all’accessibilità grazie al progetto C.Os.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, che promuove attività senza barriere come ciclopasseggiate inclusive, escursioni ambientali, yoga accessibile e attività legate al mare come vela e pesca inclusiva.

Tra le iniziative simboliche spicca il progetto “L’Essenza delle Diversità a gonfie vele”, un tour lungo la costa a bordo del veliero Romeo, imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e oggi utilizzata come simbolo di legalità e rinascita sociale.

Secondo il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, la costa rappresenta una componente essenziale dell’identità regionale e richiede una responsabilità condivisa per la sua tutela, soprattutto di fronte a fenomeni come erosione e cambiamenti climatici. L’obiettivo dichiarato è consolidare la Puglia come modello nazionale di cittadinanza attiva applicata alla gestione del patrimonio costiero.

La manifestazione sarà supportata da una mappa interattiva che consentirà di individuare tutti gli eventi lungo il litorale e partecipare alle attività programmate.