Coppa Italia, Chivu: ''Il paragone con Mourinho? “Non mi piacciono i titoli, io sono Cristian”

Martedì 21 aprile 2026, nel post-partita della sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia “Inter-Como”, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha dichiarato in esclusiva a “Coppa Italia Live” su Canale 5: “Soddisfatti per un’altra rimonta? C’è un gruppo che lavora da inizio stagione facendo molto bene, poi quando sono chiamati in causa lo fanno vedere; chi più chi meno, dipende dalla giornata. Chi è entrato ci ha dato una grossa mano, Sucic, Diouf e Pio Esposito stesso sono stati decisivi. È la voglia pazzesca di questo gruppo di essere decisivi fino in fondo.

La possibilità di vincere due trofei? Ci siamo messi in questa situazione col lavoro, una situazione che permette di sognare e di raggiungere gli obiettivi campionato e Coppa Italia. Ancora una vittoria contro il Como dotto di due reti? Eravamo consapevoli di quello che sta facendo il Como. Abbiamo segnato tanti gol contro la migliore difesa perché questi ragazzi hanno il DNA Inter dentro, rimontare il Como due volte in dieci giorni è una cosa che solo la pazza Inter può fare. Cosa provo quando mi paragonano a Mourinho? A voi piacciono i titoli, a me no. Io sono Cristian, ho la responsabilità di questi ragazzi meravigliosi. Grazie a loro voi fate i titoli ma mi interessa poco, voglio dare soddisfazione a quelli che hanno creduto in me e a questi ragazzi meravigliosi”.



