Corato, studente colto da malore in stazione: cade sui binari, salvato da capotreno e due ragazze

CORATO - Momenti di forte paura nella mattinata del 27 aprile alla stazione Ferrotramviaria di Corato Sud Ospedale, dove uno studente ha rischiato la vita dopo un improvviso malore.

L’episodio è avvenuto intorno alle 7.15, poco prima della partenza di un treno diretto ad Andria. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe urtato la testa contro un convoglio, perdendo i sensi e cadendo sui binari a pochi istanti dalla partenza.

Determinante l’intervento immediato di due studentesse presenti in stazione e della capotreno in servizio, che ha attivato il protocollo di emergenza e messo in sicurezza il ragazzo.

I genitori, subito avvisati, hanno raggiunto la stazione e riportato il figlio a casa dopo il grande spavento. Il convoglio ha registrato un ritardo di circa 20 minuti.

Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche e che si è invece conclusa senza gravi conseguenze grazie alla rapidità e alla lucidità delle persone intervenute.