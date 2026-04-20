Corsano: al via dal 25 aprile 'La Strada' periodico progressista



CORSANO (LE) – Un nuovo progetto editoriale si affaccia nel panorama locale. Si chiama La Strada ed è il periodico che sarà presentato ufficialmente il prossimo 25 aprile, a partire dalle ore 9:00, in Piazza Umberto I e Piazza San Giuseppe. – Un nuovo progetto editoriale si affaccia nel panorama locale. Si chiama La Strada ed è il periodico che sarà presentato ufficialmente il prossimo 25 aprile, a partire dalle ore 9:00, in Piazza Umberto I e Piazza San Giuseppe.





Nato da un’iniziativa dal basso, il giornale si propone come spazio di informazione e confronto, con l’obiettivo di dare voce a sensibilità progressiste e di promuovere una partecipazione civica più ampia e consapevole.





Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, va oltre la dimensione strettamente editoriale per ambire a diventare una vera e propria piattaforma di dialogo per la Comunità.





«Desideriamo raccontare ciò che di bello accade nel nostro paese, esplorarne gli aspetti meno conosciuti e immaginare i molteplici futuri possibili» spiegano gli ideatori, sottolineando la volontà di costruire uno spazio aperto e inclusivo.





La Strada si presenta come una pubblicazione curata anche dal punto di vista grafico, con un’impostazione ispirata alle avanguardie del primo Novecento e con contenuti che puntano su qualità, chiarezza e capacità di coinvolgimento.





L’intento è quello di offrire uno strumento capace non solo di informare, ma anche di stimolare riflessione e partecipazione attiva.





Il progetto ha preso forma in poche settimane, trasformando un’idea iniziale in una realtà concreta grazie al lavoro condiviso di un gruppo di promotori locali.





Alla base, la convinzione che sia ancora possibile investire su un’informazione pensata e radicata nel territorio, anche in un contesto dominato dalla rapidità dei canali digitali.





Non casuale la scelta della data di presentazione: il 25 aprile, giornata simbolo dei valori democratici e della partecipazione, farà da cornice al debutto del periodico.





L’invito è aperto alla cittadinanza: partecipare all’evento sarà l’occasione per conoscere da vicino La Strada e prendere parte a un percorso che punta a rafforzare il dibattito pubblico e il senso di comunità a Corsano.