Taranto, concerto di Alex Wise con l’Orchestra ICO della Magna Grecia al Teatro Orfeo



Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano. Concerti anche a Matera (martedì 21) e Bisceglie (giovedì 23). Il giovane cantautore italiano con il maggior numero di streaming sulle piattaforme digitali (ottanta milioni!). Stagione realizzata dall’ICO in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC (Ministero della Cultura)





TARANTO - Mercoledì 22 aprile alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, concerto di Alex Wise con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano. Wise, insieme con l’ICO, terrà altri due concerti: martedì 21 alle 21.00 all’Auditorium Gervasio di Matera e giovedì 23 alle 21.00 al Teatro Garibaldi di Bisceglie.





Alex Wyse, Alessandro Rina all’anagrafe, giovane cantautore italiano conta oltre ottanta milioni di streaming sulle piattaforme digitali. Selezionato tra i concorrenti di Amici 2022, la sua “Sogni Al Cielo” diventa presto disco d’oro. Seguono diversi singoli. Nella finale di Amici presenta “Non Siamo Soli” (primo posto della classifica FIMI).





Pubblica il suo primo album "Ciò Che Abbiamo Dentro" (disco d’oro). Nel 2023 torna con "Un po’ di te" e "La mia canzone per te", "Gocce di limone" e "Amando si Impara", che anticipano l’uscita di "Rockstar". E’ con questo brano che Wyse viene selezionato nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo, dove conquista il 51% del televoto.





Nei prossimi mesi sono programmati 2 speciali appuntamenti live organizzati e prodotti da A1 Concerti: il 24 maggio al Fabrique di Milano e il 26 settembre all’Atlantico di Roma.





La Stagione Eventi musicali 2025/2026, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, giunta alla trentatreesima è realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, con Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC (Ministero della Cultura), in collaborazione con istituti, aziende e attività del territorio: BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Baux Casa.





Stagione Eventi musicali 2025/2026 – Mercoledì 22 aprile alle 21.00 Teatro Orfeo di Taranto Poltronissima: 50euro; Platea e I Galleria: 40euro; II Galleria: 30euro; III Galleria: 20euro. Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it. Social: Facebook e Instagram.