Crolla parte del solaio in casa, donna ferita a Monteroni

MONTERONI – Momenti di paura questa sera in via Trento, dove una donna di 57 anni è rimasta ferita in seguito al crollo di una vasta porzione di solaio nell’abitazione in cui vive.

L’episodio si è verificato all’interno di una palazzina di due piani appartenente ad Arca Sud. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe riportato ferite alle gambe ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, che l’ha trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Copertino.

Al momento del cedimento, nell’abitazione erano presenti anche il marito e le due figlie della 57enne, che si trovavano però in un’altra stanza e non sarebbero rimasti coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici comunali, impegnati nelle verifiche sulla stabilità dell’immobile e sulle cause del crollo.

Raggiunta la zona anche la sindaca Mariolina Pizzuto, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione.