Omicidio Dino Carta, diffuso un fermo immagine: si cerca una possibile testimone oculare

FOGGIA – Proseguono le indagini sull’omicidio di Dino Carta, il 42enne personal trainer ucciso la sera del 13 aprile scorso in un agguato ancora avvolto dal mistero.

Nelle ultime ore è stato diffuso un fermo immagine registrato da un sistema di videosorveglianza che riprende la presenza di una persona sul luogo del delitto, pochi istanti dopo gli spari mortali.

L’immagine, secondo quanto riferito, mostra una possibile testimone oculare circa 20 secondi dopo l’omicidio. Nel fotogramma si vede transitare uno scooter e, pochi metri dietro, in basso a sinistra, la figura di una donna a piedi.

L’orario indicato è quello delle 21.58 e 55 secondi del 13 aprile, compatibile con il momento immediatamente successivo all’agguato in cui furono esplosi quattro colpi di arma da fuoco che hanno ucciso Carta.

Il fermo immagine è stato diffuso dall’avvocato Michele Vaira, legale della famiglia della vittima, nella speranza che la persona ripresa possa essere identificata e fornire elementi utili agli investigatori.

Gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile del delitto.