Dennis annuncia il nuovo album, "Stargirl"

Dennis annuncia il suo nuovo album “Stargirl", in uscita venerdì 24 aprile per M.A.S.T. / Believe. Un disco pop contemporaneo che si muove come un racconto, dove ogni passaggio cambia il modo di guardare ciò che è già accaduto.

Dopo una distanza necessaria un nuovo inizio per Dennis: le dodici tracce che compongono Stargirl diventano la colonna sonora di questo nuovo inizio. Una playlist intima e profonda, capace di essere allo stesso tempo personale e collettiva, che attraversa generi, immagini e stati d’animo senza restare mai ferma in un’unica direzione.

«Stargirl parte da una distanza - racconta Dennis - Non come tema, ma come condizione: la sensazione di non riconoscersi fino in fondo nel mondo che si abita, di restare leggermente fuori fuoco rispetto a ciò che accade. Da qui prende forma una figura che attraversa tutto il disco, qualcuno che prova a dare un senso a questa posizione, anche immaginando un altrove»

Un collage di momenti, riflessioni, pensieri, affetti e fragilità che appartengono a Dennis, ma in cui ciascuno può rispecchiarsi, e che nel corso del disco non cercano risposte, ma accettano nuovi equilibri: avvicinano, mettono in crisi, a volte svuotano. Ciò che resta non è mai definitivo, ma cambia, ritorna, si rilegge.

È dentro questo spazio che Stargirl costruisce il proprio sguardo, lasciando emergere un cambiamento che non coincide con una soluzione, ma con un modo diverso di stare nelle cose, in cui anche ciò che ha fatto male smette di essere solo perdita e diventa parte di un disegno più ampio.



