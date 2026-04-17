Ivan Segreto e Mario Venuti duettano nel brano ''Modo''

E' disponibile negli store digitali e in radio ‘’Modo’’, il nuovo singolo che vede Ivan Segreto in duetto con Mario Venuti.

Scritto e prodotto da Ivan Segreto, il brano nasce dall’intreccio tra sensibilità affini e percorsi musicali distinti, muovendosi tra scrittura d’autore e una ricerca sonora che attraversa suggestioni jazz e una tensione contemporanea dal respiro quasi progressive. Modo si sviluppa come un dialogo tra due voci riconoscibili, capaci di fondersi mantenendo intatta la propria identità, in un equilibrio che restituisce profondità emotiva e dinamismo.

Ivan Segreto racconta: «Ogni artista ha il suo modo peculiare di incontrare il cuore di chi lo ascolta. Ho sempre raccolto dalla scrittura di Mario una limpidezza, una sorta di schiettezza vivace che ti aiuta a rintracciare la tua sincerità, che è la parte migliore di noi. Quando poi ti accorgi che questa qualità è presente anche nell’uomo, è meraviglioso. In questo brano, ha portato la sua energia e una sincera voglia di vivere. Per me è stato un incontro importante, sia sul lato umano che professionale».

Un sodalizio, quello con Mario Venuti, attivo da diversi anni, come ricorda il cantante catanese: «Bello ritrovarsi dopo anni, dal Sanremo del 2006 che ci vide sullo stesso palco. E ancor di più incastrare le nostre voci su questo brano vagamente progressive. Ivan sempre etereo, al tempo stesso carnale e spirituale. Una voce così peculiare mancava dalla scena italiana».

La collaborazione si nutre di affinità profonde, tra cui la comune appartenenza geografica e culturale e un condiviso amore per la musica brasiliana, elementi che contribuiscono a dare al brano una cifra stilistica calda e stratificata.

Modo segna così l’inizio di un nuovo viaggio, che ci condurrà all’uscita del prossimo disco d’inediti di Ivan Segreto. Ogni brano rappresenta una tappa di avvicinamento al suo nuovo universo artistico, permettendo alla musica di essere assimilata nel tempo, senza fretta, in modo più profondo e intimo.