Doppio intervento nella notte nel Tarantino: incendio distrugge un ristorante a San Marzano di San Giuseppe, suv in fiamme a Faggiano

TARANTO - Notte di lavoro per Vigili del Fuoco e Carabinieri nel Tarantino, impegnati in due distinti interventi legati a incendi che hanno richiesto verifiche e messa in sicurezza delle aree coinvolte.

Il primo episodio si è verificato a San Marzano di San Giuseppe, dove un incendio ha colpito un noto ristorante situato in via Lonoce, lungo la strada vecchia comunale per Manduria. Le fiamme hanno interessato in particolare il grande gazebo esterno e parte della struttura, causando danni ingenti. Il locale, realizzato in gran parte in legno e inaugurato nel 2008, era stato affidato a una nuova gestione da alcuni mesi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Grottaglie, Manduria e Taranto, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio: al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

Poche ore più tardi, un secondo intervento ha impegnato le forze dell’ordine a Faggiano, dove un SUV è stato avvolto dalle fiamme durante la notte. Anche in questo caso sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare l’origine del rogo.

Le indagini su entrambi gli episodi proseguono.