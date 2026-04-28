Incidente sulla tangenziale di Bari, traffico in tilt all’alba: due mezzi pesanti coinvolti allo svincolo Stanic

BARI - Gravi disagi all’alba sulla tangenziale di Bari, in direzione sud, dove un incidente tra due mezzi pesanti ha paralizzato la circolazione per diverse ore nei pressi dello svincolo per il quartiere Stanic.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone frigo carico di ortofrutta e un bilico che trasportava un trattore. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sarebbero sfiorati durante una manovra di sorpasso: il conducente del furgone ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail e successivamente sul new jersey centrale.

L’autista del furgone, un uomo residente a Triggiano, è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo. Le sue condizioni non risultano gravi. Illeso, invece, il conducente dell’altro mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato un mezzo pesante per liberare il furgone rimasto incastrato, oltre ai sanitari del 118 e ai Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico: il tratto tra lo svincolo Stanic e l’accesso all’autostrada è rimasto chiuso a lungo, con chilometri di coda e deviazioni obbligatorie verso la città, con rientro sulla tangenziale da Poggiofranco. Rallentamenti si sono registrati anche sulla carreggiata nord, a causa della chiusura precauzionale di una corsia.

Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dello scontro.