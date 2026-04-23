Ema Stokholma espone le sue opere all'Off Ur

Ema Stokholma con una selezione di sue opere prenderà parte al programma espositivo OFF ur dal 26 aprile nel centro storico di Narni.

La conduttrice radiofonica e dj si inserisce all’interno del nuovo percorso artistico che riunisce opere, artisti e pensieri diversi, sviluppando una riflessione plurale sul concetto di utilità. Attraverso pratiche eterogenee e approcci non convenzionali, il progetto invita il pubblico a interrogarsi sul valore dell’arte al di là della funzione, tra ironia, provocazione e libertà espressiva.

L’inaugurazione è prevista alle ore 12:00 del 26 aprile a Narni (TR, Umbria) e sarà aperta al pubblico. La giornata sarà accompagnata da musica live degli 88 folli e proseguirà con un DJ set a cura di Sandro Stipe, creando un momento di incontro tra arti visive e dimensione sonora.

OFF ur è nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea, diretto da David Pompili e Antonio Maria Catalani, concepito come luogo di ricerca e sperimentazione tra linguaggi artistici differenti. Elemento distintivo del progetto è la fusione tra arte, vino ed eventi: un’esperienza che supera il modello tradizionale dello spazio espositivo e si apre a una dimensione più ampia, in cui la fruizione artistica si intreccia con quella sensoriale e conviviale.