Grave incidente sulla provinciale 113 tra Alberobello e Monopoli: tre giovani in codice rosso

ALBEROBELLO - Grave incidente stradale nella serata di ieri lungo la strada provinciale 113 che collega Alberobello a Monopoli. Intorno alle ore 21, un’auto con a bordo tre ragazzi è uscita di strada, schiantandosi violentemente contro un albero.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, con due squadre impegnate nelle operazioni di soccorso. I giovani, rimasti incastrati tra le lamiere del veicolo, sono stati estratti con grande difficoltà e affidati al personale sanitario.

Le condizioni dei tre occupanti sono apparse fin da subito molto gravi: tutti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono protratte fino all’una di notte. Sul posto anche le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato all’uscita di strada del veicolo.