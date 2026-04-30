'Armonie' al Circolo Unione: grande successo per l’evento musicale delle Crocerossine d’Italia ETS
La serata ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando l’interesse e l’apprezzamento per iniziative culturali di alto profilo artistico. Protagonisti dell’evento sono stati musicisti di talento che hanno accompagnato gli ospiti in un percorso sonoro variegato ed emozionante: Tecla Argentieri, Giovanni Astorino, Francesco D’Aniello, Danilo Girardi, Alfonso Mastrapasqua, Matteo Notarnicola e Maurizio Zaccaria, quest’ultimo anche nel ruolo di coordinatore artistico.
I saluti istituzionali sono stati affidati a Giacomo Tomasicchio, presidente del Circolo Unione, e a Grazia Andidero, responsabile per Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS. Di particolare rilievo l’intervento di Santa Fizzarotti Selvaggi, presidente nazionale dell’associazione, che ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa.
“Armonie” si è così confermato non solo come evento musicale, ma anche come importante occasione di incontro e condivisione, capace di unire arte e impegno associativo in una serata di grande successo.
Tags: Bari Cultura e Spettacoli