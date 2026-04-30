'Armonie' al Circolo Unione: grande successo per l’evento musicale delle Crocerossine d’Italia ETS

BARI - Nella suggestiva cornice del Circolo Unione, mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 20.00, la Sala delle Muse ha ospitato “Armonie”, un raffinato evento musicale promosso dall’Associazione Crocerossine d’Italia ETS.La serata ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando l’interesse e l’apprezzamento per iniziative culturali di alto profilo artistico. Protagonisti dell’evento sono stati musicisti di talento che hanno accompagnato gli ospiti in un percorso sonoro variegato ed emozionante: Tecla Argentieri, Giovanni Astorino, Francesco D’Aniello, Danilo Girardi, Alfonso Mastrapasqua, Matteo Notarnicola e Maurizio Zaccaria, quest’ultimo anche nel ruolo di coordinatore artistico.L’atmosfera elegante e coinvolgente è stata ulteriormente arricchita dalla conduzione di Michele Cristallo, giornalista e scrittore, e Giancarlo Liuzzi, presidente dell’APS Incontri, che hanno guidato il pubblico attraverso i momenti salienti della serata.I saluti istituzionali sono stati affidati a Giacomo Tomasicchio, presidente del Circolo Unione, e a Grazia Andidero, responsabile per Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS. Di particolare rilievo l’intervento di Santa Fizzarotti Selvaggi, presidente nazionale dell’associazione, che ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa.“Armonie” si è così confermato non solo come evento musicale, ma anche come importante occasione di incontro e condivisione, capace di unire arte e impegno associativo in una serata di grande successo.