Grottaglie, conto alla rovescia verso i Giochi del Mediterraneo: rinasce l’'Atlantico D’Amuri'



GROTTAGLIE (TA) - Grottaglie si prepara a riabbracciare uno dei suoi principali spazi sportivi: lo stadio "Atlantico D’Amuri", oggi completamente riqualificato e pronto a diventare un punto di riferimento per il territorio. La struttura è stata oggetto di un profondo intervento di ammodernamento che l’ha resa più funzionale, sicura e adatta ad accogliere diverse discipline sportive. - Grottaglie si prepara a riabbracciare uno dei suoi principali spazi sportivi: lo stadio "Atlantico D’Amuri", oggi completamente riqualificato e pronto a diventare un punto di riferimento per il territorio. La struttura è stata oggetto di un profondo intervento di ammodernamento che l’ha resa più funzionale, sicura e adatta ad accogliere diverse discipline sportive.





Un impianto rinnovato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche estetico, capace di rispondere alle esigenze dello sport contemporaneo. Non a caso, lo stadio è stato individuato come sede per le attività di allenamento degli atleti in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, un riconoscimento che ne certifica il livello qualitativo raggiunto.





Il progetto, pensato per restituire alla città uno spazio moderno e fruibile, guarda anche oltre i confini locali, inserendosi in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio. Lo stadio si candida così a diventare un luogo di aggregazione e crescita, con ricadute positive non solo sul piano sportivo, ma anche sociale ed economico.





Intanto, il cantiere è ormai alle battute finali e cresce l’attesa per l’inaugurazione ufficiale, che coinvolgerà direttamente la comunità grottagliese. Sarà un momento simbolico, destinato a segnare la riconsegna alla città di uno spazio rinnovato e restituito alla collettività.





«La riqualificazione dello stadio Atlantico D’Amuri rappresenta un traguardo importante per Grottaglie» ha dichiarato il sindaco Ciro D'Alò «Restituiamo ai cittadini un impianto moderno, sicuro e all’altezza delle sfide future, capace di ospitare eventi di rilievo e di diventare un punto di riferimento per lo sport e la socialità. Questo intervento è il frutto di un lavoro sinergico e di una visione che guarda allo sviluppo complessivo del nostro territorio».





Un risultato reso possibile grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale e degli uffici coinvolti, che hanno portato avanti con determinazione tutte le fasi del progetto, a partire dall’ottenimento del finanziamento fino alla realizzazione degli interventi.





L’attesa è ormai agli sgoccioli: il nuovo "Atlantico d’Amuri" aprirà presto le sue porte.