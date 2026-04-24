Puglia sempre più connessa: accordo tra Aeroporti di Puglia e ITA Airways, più voli da Bari e Brindisi

BARI - Rafforzare la connettività degli aeroporti pugliesi e sostenere la crescita del territorio. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Aeroporti di Puglia e ITA Airways, che per la Summer 2026 prevede un potenziamento dell’offerta di traffico dagli scali di Bari e Brindisi verso Milano Linate e Roma Fiumicino.

L’intesa consentirà di aumentare i collegamenti già operativi. Per l’aeroporto di Brindisi sono previsti quattro voli giornalieri verso Fiumicino e due verso Linate. Per Bari, invece, vengono confermate quattro frequenze al giorno verso Fiumicino, che saliranno a cinque dalla fine di giugno, oltre a sei collegamenti quotidiani con Milano Linate.

Un risultato significativo, considerando il contesto internazionale che sta spingendo molte compagnie aeree a ridurre la propria programmazione.

I voli verso Milano Linate offriranno ai passeggeri pugliesi un accesso rapido al nord Italia tramite il city airport milanese, mentre quelli diretti a Roma Fiumicino permetteranno di raggiungere un ampio network di destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali servite da ITA Airways e dal Gruppo Lufthansa. Allo stesso tempo, il potenziamento favorirà l’arrivo di nuovi flussi turistici estivi in Puglia.

“Siamo soddisfatti dell’accordo sottoscritto con ITA Airways – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – perché rappresenta un risultato concreto che risponde alle esigenze del territorio, in particolare del Salento”.

Vasile ha sottolineato come il rafforzamento dei collegamenti da Brindisi con Fiumicino permetta di superare criticità più volte segnalate da cittadini e operatori economici, garantendo collegamenti più efficienti e distribuiti nell’arco della giornata.

“Questo accordo conferma l’impegno di ITA Airways nel rafforzare la connettività nazionale e sostenere territori a forte vocazione turistica e imprenditoriale come la Puglia”, ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, Joerg Eberhart.

L’intesa arriva in un momento particolarmente positivo per il sistema aeroportuale pugliese. Dall’inizio del 2026 Aeroporti di Puglia sta registrando risultati in crescita e, solo nei giorni del ponte del 25 aprile, negli scali regionali sono stati registrati circa 250mila transiti tra arrivi e partenze.

Numeri che fanno guardare con ottimismo alla stagione estiva, confermando il crescente appeal del brand Puglia a livello nazionale e internazionale.