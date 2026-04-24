L’Orchestra ICO Magna Grecia in tour in Francia, sabato 25 a Magève e domenica 26 aprile a Combloux



Sabato 25 a Magève e domenica 26 aprile a Combloux. L’Orchestra ICO Magna Grecia in tour in Francia. Musiche di Morricone, Piazzolla e Rota con l’Orchestra ICO diretta dal Maestro Piero Romano, con Stefano Pietrodarchi al bandoneon. Omaggio a Fellini e al grande cinema italiano. "Ci trasferiamo in due città francesi meravigliose – dice il direttore artistico dell’ICO Magna Grecia – a noi il compito di trasferire un po’ della nostra Italia e della nostra Taranto". In programma, fra gli altri brani, "Three Themes", "Soledad", "Adios Nonino", "Jorge Adios", "Sur" e "Libertango"





L’Orchestra ICO della Magna Grecia sarà impegnata in un breve tour all’estero. Due gli appuntamenti in Francia, il primo, sabato 25 aprile alle 20.30 a Megève, nella Sala Mageva del Palazzo di Mègeve; il secondo, domenica 26 aprile alle 11.00 a Combloux, nella Chiesa di San Nicola.





Le musiche di Morricone, Piazzolla e Rota con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, con il Maestro Stefano Pietrodarchi al bandoneon. In programma, "Three Themes", "Soledad", "Adios Nonino", "Jorge Adios", "Sur", "Libertango", con un omaggio a Fellini e al grande cinema italiano.





«Ci trasferiamo in due città francesi meravigliose – dice il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia – Megève e Combloux, che ci ospiteranno per eseguire due concerti dedicati alle musiche da film, da Morricone a Piazzolla e Rota; insieme con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, Stefano Pietrodarchi, che con bandoneon e fisarmonica saprà sicuramente incantare il pubblico francese; a noi il compito di trasferire un po’ della nostra Italia e della nostra Taranto; per questo doppio appuntamento francese, dobbiamo molto a due amici, nostri abbonati, Giorgio Longo e Raffaella Coletti, persone speciali che si sono adoperate affinché l’Orchestra potesse essere presente in queste due splendide località a rappresentare il nostro Paese; per saperne di più, come sempre, invito tutti a consultare i nostri social».





Ennio Morricone, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore, più volte candidato come autore della migliore colonna sonora ai Premi Oscar (I giorni del cielo, Mission, Gli Intoccabili, Bugsy, Malena), statuetta vinta per due volte, ha "dipinto" gli spaghetti western di Sergio Leone, suo compagno di scuola alle Elementari, da "C’era una volta il west" a "Il Buono il brutto e il cattivo" e "Giù la testa", ha descritto le magiche atmosfere di "Mission", le tinte più moderne di "Malena", "Nuovo Cinema Paradiso", vincendo l’Oscar per The Hateful Eight (Quentin Tarantino), senza dimenticare le sue musiche per canzoni di successo come canzoni come "Se Telefonando" (Mina) e "Here’s to you" (Joan Baez).





Astor Piazzolla, musicista e compositore argentino, è considerato l’esponente più importante della musica espressa in Argentina e, a ragione, uno tra i più importanti musicisti del Ventesimo secolo. Nato da genitori di origine pugliese (il nonno Pantaleone, pescatore era nativo di Trani) Piazzolla ha collaborato, fra gli altri, con artisti come Amelita Baltar, Lalo Schifrin e Gerry Mulligan, in Italia con Tullio De Piscopo, Pino Presti e le cantanti Mina, Milva e Iva Zanicchi. Nonostante il suo grande impegno, con lo studio e le commistioni fra tango e jazz che riportarono la musica di origine argentina in una posizione dominante a livello internazionale, a Piazzolla non furono risparmiate critiche dai puristi del genere.





Protagonista del progetto insieme con l’Orchestra della Magna Grecia, si diceva, il Maestro Stefano Pietrodarchi. Bandoneonista, figura fondamentale nella rappresentazione delle opere di Piazzolla, Pietrodarchi frequenta corsi, partecipa e vince numerosi concorsi in Italia e all’estero. Nel 2007 si diploma con la Lode presso il Conservatorio Musicale Santa Cecilia di Roma. Esecutore brillante e di raffinata musicalità, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Collabora con il Teatro dell’Opera di Roma e la Fondazione Lirico Sinfonica "Petruzzelli" di Bari. Partecipa più volte in qualità di bandoneonista al Festival di Sanremo, è ospite con Andrea Bocelli in uno special in mondovisione su Raiuno. Oltre all’imponente attività concertistica sul territorio nazionale, Pietrodarchi si è esibito nei teatri di tutto il mondo.



