L’Alberghiero “Modugno” di Polignano a Mare vola alla finale internazionale del Cooking Quiz 2026 a Parma

BARI - L’Istituto Alberghiero D. Modugno di Polignano a Mare si distingue al Cooking Quiz 2026 e conquista l’accesso alla finale internazionale in programma il 6 maggio a Parma, presso l’Auditorium Paganini.

Il progetto, attivo da dieci anni e di respiro europeo, coinvolge gli istituti alberghieri integrando competenze tecniche e metodologie innovative basate su formazione, gamification e confronto. A Polignano, la tappa è stata arricchita dalle masterclass di ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e della Federazione Italiana Cuochi.

A conquistare il pass per la finalissima sono state le classi 4CS e 4BS (indirizzo Sala) e 4A e 4C (indirizzo Enogastronomia), che rappresenteranno l’istituto pugliese nella competizione conclusiva. La scelta di Parma, prima città italiana riconosciuta “Città Creativa UNESCO per la Gastronomia”, offrirà agli studenti l’opportunità di approfondire alcune delle principali filiere del made in Italy agroalimentare, tra cui Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano.

Grande soddisfazione è stata espressa da studenti e docenti, che hanno sottolineato l’alto valore didattico dell’esperienza e l’importanza del confronto su tematiche professionali. L’edizione 2026 segna inoltre i dieci anni del Cooking Quiz, confermandosi tra i format educativi più rilevanti nel settore, con oltre 35.000 studenti coinvolti ogni anno in Italia e in Europa.

Per le classi vincitrici sono previsti premi di rilievo, tra cui una giornata di alta formazione presso ALMA e un viaggio studio in Grecia. Il progetto, promosso da PLAN Edizioni e coordinato da PEAKTIME, è sostenuto da numerosi partner del settore agroalimentare e gode del patrocinio del Parlamento Europeo, a conferma del suo valore formativo a livello internazionale.