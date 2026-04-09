Trani, Giuseppe Tarantini presenta “Il mistero di Capo Colonna” al Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI - Un viaggio tra storia, archeologia e paure collettive approda a Trani. Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00, il Palazzo delle Arti Beltrani ospiterà la presentazione del romanzo “Il mistero di Capo Colonna” di Giuseppe Tarantini, pubblicato da Adda editore.

L’incontro, moderato dal giornalista Antonio Procacci, offrirà al pubblico l’opportunità di dialogare con l’autore e approfondire i temi dell’opera, che intreccia più piani temporali e culturali. Il romanzo conduce infatti il lettore dal IX secolo a.C., tra riti apotropaici e paure ancestrali, passando per il Settecento illuminista fino ad arrivare al presente, dove l’archeologia riporta alla luce antichi rituali legati alla necrofobia.

Al centro della narrazione emerge una riflessione sulla costruzione culturale del “mostro” e sulla tendenza umana a trasformare l’incomprensibile in colpa, un meccanismo che attraversa epoche e società.

Giuseppe Tarantini, originario di Trani, è una figura di rilievo nel panorama medico e istituzionale: specialista in ematologia, dirige l’Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto dell’ospedale Dimiccoli di Barletta ed è coordinatore della Rete Ematologica Pugliese. In passato ha ricoperto anche la carica di sindaco della città per due mandati, dal 2003 al 2012.

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Trani e l’associazione AGAVE. Si inserisce nel calendario culturale del Palazzo Beltrani, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per la promozione culturale del territorio.



