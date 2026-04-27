Lecce, tentato suicidio sventato: Congedo ringrazia gli agenti della Polizia

LECCE – “I miei più sentiti ringraziamenti agli agenti della Polizia che a Lecce hanno salvato un uomo mentre stava tentando il suicidio”.

Con queste parole il deputato leccese di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo, ha commentato l’intervento delle forze dell’ordine che ha consentito di mettere in salvo una persona in grave difficoltà.

“Un gesto eroico – ha dichiarato Congedo – che conferma il costante impegno degli uomini e delle donne in divisa nella tutela dell’ordine pubblico e nella sicurezza delle persone”.

Il parlamentare ha poi espresso riconoscenza verso tutte le Forze dell’Ordine, sottolineando come “con il loro esempio portino alta la bandiera italiana ogni giorno”.