Ostuni, conferenza stampa di presentazione del progetto vincitore del concorso di idee per la riqualificazione di Viale Pola
OSTUNI (BR) - Martedì 28 aprile 2026 alle ore 17:00 presso il Palazzo di Città in Piazza della Libertà sarà presentato in conferenza stampa il progetto vincitore del concorso di idee per la riqualificazione di Viale Pola, del campo sportivo e delle aree adiacenti, intervento strategico per il miglioramento della qualità urbana e la valorizzazione degli spazi pubblici cittadini.
Alla conferenza interverranno il Sindaco e l'assessore all'Urbanistica, insieme ai progettisti vincitori, che illustreranno nel dettaglio le soluzioni proposte e gli obiettivi dell’intervento.
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