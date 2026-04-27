Ostuni, conferenza stampa di presentazione del progetto vincitore del concorso di idee per la riqualificazione di Viale Pola

- Martedì 28 aprile 2026 alle ore 17:00 presso il Palazzo di Città in Piazza della Libertà sarà presentato in conferenza stampa il progetto vincitore del concorso di idee per la riqualificazione di Viale Pola, del campo sportivo e delle aree adiacenti, intervento strategico per il miglioramento della qualità urbana e la valorizzazione degli spazi pubblici cittadini.