Putignano, torna Il Mangianastri Comedy: Nanni Mascena apre la nuova stagione all’Ex Macello

PUTIGNANO – Riparte all’la rassegna, il format dedicato ai nuovi linguaggi della comicità italiana tra stand up, scritture originali e ironia sul presente.

Il primo appuntamento della nuova stagione è in programma giovedì 30 aprile alle ore 21 nella Sala Mediterraneo con Nanni Mascena, protagonista dello spettacolo “Il Pazzo del Paese”.

L’artista siciliano porta in scena un live comedy show che esplora il confine, spesso sottile, tra normalità e follia quotidiana. Attraverso comicità fisica, surreale e imprevedibile, lo spettacolo affronta manie, ossessioni e contraddizioni della vita di tutti i giorni, cercando nel “piano B” una possibile forma di libertà.

Nato a Catania a metà degli anni Novanta, Mascena arriva al mondo della stand up dopo una formazione teatrale classica tra Shakespeare e Brecht. Dal 2022 è host di rassegne comiche a Milano e direttore artistico del format itinerante Friccicore Stand Up.

Ad aprire la serata sarà Marco Uva, artista del circuito Stand Apulia.

Il progetto Il Mangianastri Comedy amplia la programmazione culturale dell’Ex Macello I MAKE, con l’obiettivo di dare spazio alla comicità contemporanea e a performer emergenti capaci di raccontare il presente con intelligenza e libertà espressiva.

L’evento è realizzato con il supporto di Quadro, KeepOn Live e Stand Apulia.

Informazioni utili

📍 Sala Mediterraneo – Ex Macello I MAKE, via Santa Caterina da Siena, Putignano

🗓 Giovedì 30 aprile, ore 21

🎟 Biglietti online: 8 euro più prevendita

🎟 Ingresso al botteghino: 9 euro