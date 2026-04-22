Lecce,il 25 aprile via alla Rievocazione Storica del Vespa Club d'Italia



LECCE – Sarà Lecce ad aprire la stagione 2026 delle rievocazioni storiche del Vespa Club d’Italia. Sabato 25 aprile è in programma la “Coppa Città di Lecce 2026”, 1ª tappa del Campionato Nazionale Rievocazioni Storiche e 1ª tappa del Campionato Regionale di Regolarità PugliaBasilicata, del Vespa Club d’Italia. – Sarà Lecce ad aprire la stagione 2026 delle rievocazioni storiche del Vespa Club d’Italia. Sabato 25 aprile è in programma la “Coppa Città di Lecce 2026”, 1ª tappa del Campionato Nazionale Rievocazioni Storiche e 1ª tappa del Campionato Regionale di Regolarità PugliaBasilicata, del Vespa Club d’Italia.





Saranno 85 gli equipaggi provenienti da tutto il territorio nazionale, a conferma del rilievo dell’iniziativa nel panorama delle manifestazioni dedicate al motorismo storico.





La manifestazione, organizzata dal Vespa Club Lecce, si svilupperà sul territorio salentino: la partenza e le premiazioni si terranno presso il Circolo Tennis “Mario Stasi” di Lecce, mentre le prove di abilità si svolgeranno in Piazza Francesco Castromediano di Lynburgh, del Comune di Cavallino.





«Portare a Lecce la prima tappa del Campionato Italiano è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara il Presidente del Vespa Club Lecce, Gianluca Maroccia. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità concreta per raccontare il nostro bellissimo territorio in modo coinvolgente, unendo passione sportiva e memoria storica. Un profondo ringraziamento va al Sindaco del Comune di Cavallino Dott. Bruno Ciccarese Gorgoni, al Comandante della Polizia Locale di Cavallino Ten. Col. Tommaso Passabì, nonché al Presidente Giuseppe Giliberti del Circolo Tennis “Mario Stasi” di Lecce e a tutto il direttivo per il supporto e l’ospitalità. La loro collaborazione è stata determinante per l’organizzazione di un evento di rilievo nazionale».





La partenza del primo concorrente è prevista per le ore 12:30 dal Circolo Tennis “Mario Stasi”,

mentre le premiazioni si terranno indicativamente intorno alle ore 18:00 nella stessa sede, a chiusura della giornata.





L’evento porterà in strada decine di mezzi storici, offrendo un colpo d’occhio di forte impatto tra il capoluogo salentino e il Comune di Cavallino, con un percorso che unisce il valore storico delle Vespa, la tradizione e valorizzazione del territorio.





Nel corso della manifestazione verranno inoltre premiate le Vespa iscritte al Registro Storico Vespa, valutate da un commissario nazionale, a testimonianza dell’attenzione riservata alla tutela e alla valorizzazione dei mezzi storici.





L’iniziativa aderisce inoltre al progetto del Vespa Club d’Italia “Tutela dell’identità della Vespa”, finalizzato alla conservazione integrale dei veicoli storici, con particolare attenzione agli esemplari più datati e di maggiore valore storico, come quelli comunemente definiti “faro basso”, veri e propri simboli della produzione Vespa delle origini, che verranno premiate dal Commissario del settore Storico-Culturale per la Regione Puglia e Basilicata, Gianluca Paradiso.





A caratterizzare l’iniziativa anche la scelta della locandina ufficiale, realizzata a partire da una fotografia autentica scattata a Lecce durante una rievocazione storica del 1960, elemento che rafforza il legame diretto tra la manifestazione e la memoria storica della città.





L’evento si svolge sotto l’egida del Vespa Club d’Italia e con il supporto dell’ente di promozione sportiva Motornext, a ulteriore garanzia del valore e del riconoscimento a livello nazionale della manifestazione.





Informazioni utili

Data: 25 aprile 2026

Partenza primo concorrente: ore 12:30

Premiazioni: intorno alle ore 18:00

Partenza e premiazioni: Circolo Tennis “Mario Stasi”, Lecce

Prove di abilità: Piazza Francesco Castromediano di Lynburgh, Cavallino





Info: 392 56 53 725





Email: rievocazionestorica@vespaclublecce.it