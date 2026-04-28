“Liberi Lettori”, a Bari il diario-recap del progetto culturale: incontri, libri e musica dal vivo

BARI - L’associazione Liberi Lettori presenta “DIARIO_RECAP: TANTI LIBRI TANTO LIBERI”, un appuntamento dedicato al percorso culturale avviato nel 2023 e agli sviluppi del progetto di promozione della lettura condivisa.

Nato con l’obiettivo di valorizzare il contributo dei partecipanti e favorire un confronto libero sui testi, il format vede i lettori stessi protagonisti degli incontri pubblici, in cui il dibattito si sviluppa senza vincoli tematici prestabiliti, secondo una modalità ispirata alla figura del Dioneo del Decameron di Boccaccio.

Ad oggi il progetto conta ventisette incontri e diverse iniziative collaterali, costruite nel tempo attraverso la partecipazione attiva di lettori e collaboratori.

Nel corso del prossimo appuntamento sarà presentato anche il nuovo direttivo dell’associazione, composto da Marco Glaciale (presidente), Michele Bellino (vicepresidente) e Antonio Bonasora (segretario). L’incontro sarà strutturato in una serie di “sipari”, durante i quali interverranno alcuni dei partecipanti più attivi e collaboratori delle iniziative, tra cui Attilio Canta, presidente del Gruppo Presepisti San Nicola, che ha collaborato con l’associazione in precedenti appuntamenti culturali legati alla tradizione natalizia.

L’ultimo momento della serata sarà dedicato al Maestro Marco Misciagna, violinista e violista di fama internazionale, che interverrà raccontando la propria esperienza artistica e offrendo anche una breve esibizione musicale.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 29 alle ore 20:30 presso “La Dolcevita Live”, in via Albanese 41.