“TIM Battiti Live Spring” debutta su Canale 5: musica e grandi artisti da Ferrara

COLOGNO MONZESE - Da mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via “TIM Battiti Live Spring”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.

Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker, affiancata da Alvin. Il programma inaugura la nuova stagione con una cornice d’eccezione: Piazza Trento e Trieste a Ferrara, che ospiterà la prima puntata dello show.

Sul palco si alterneranno numerosi protagonisti della scena musicale italiana, tra cui Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Emma, Rkomi, Geolier, Fedez e Marco Masini, oltre a Sayf, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, LDA e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei.

L’evento conferma il ruolo di TIM come title sponsor del format, rafforzando il legame tra l’azienda e il mondo della musica live. L’obiettivo è valorizzare gli spettacoli dal vivo come momento di aggregazione e condivisione tra artisti, pubblico e territori.