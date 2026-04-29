Istruzione, dalla Regione Puglia 100mila euro per progetti educativi e culturali nelle scuole

BARI - La Regione Puglia investe sulla scuola con un nuovo stanziamento da 100mila euro destinato a sostenere 12 progetti educativi, culturali e formativi promossi da istituti scolastici ed enti locali del territorio.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora alla Cultura e Conoscenza, punta a rafforzare la qualità dell’offerta formativa, contrastare la dispersione scolastica e promuovere inclusione e innovazione nei percorsi educativi, valorizzando esperienze che coinvolgano studenti e studentesse dentro e fuori le aule.

Scuola come presidio culturale e sociale

I progetti finanziati coprono l’intero territorio pugliese e spaziano tra laboratori teatrali, didattica all’aperto, festival della lettura, percorsi sulla legalità e iniziative dedicate all’inclusione di studenti con bisogni educativi speciali, oltre ad azioni contro la povertà educativa.

L’intervento rientra nel Programma annuale regionale per il sistema scolastico, in attuazione della Legge regionale 31/2009, che riconosce la scuola come strumento centrale per lo sviluppo del territorio.

Secondo l’assessora alla Cultura e Conoscenza, l’obiettivo è “trasformare la scuola pugliese in un presidio educativo, culturale e sociale, capace di andare oltre la didattica tradizionale e di intercettare nuove modalità di apprendimento e partecipazione”.

Nuove linee guida per l’accesso ai fondi

Contestualmente allo stanziamento, la Regione ha reso operative le nuove Linee guida che disciplinano l’accesso ai contributi. Potranno partecipare scuole ed enti locali con progetti innovativi su tematiche trasversali come legalità, ambiente, inclusione sociale, orientamento, cultura locale e nuove tecnologie.

Sono previste due finestre annuali per la presentazione delle domande (30 aprile e 31 ottobre), con un contributo massimo di 10mila euro per progetto. Le Linee guida privilegiano inoltre i soggetti che non hanno beneficiato di finanziamenti nelle annualità precedenti, per favorire una partecipazione più ampia.

Le candidature dovranno essere inviate via PEC agli indirizzi regionali indicati e saranno valutate nell’ambito del programma regionale di qualificazione dell’offerta formativa.

I 12 progetti finanziati

Tra le iniziative sostenute figurano:

“Settimana Blu 2026” dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

“Oltre l’aula: tra cielo e terra” dell’I.C. Roncalli-O. Serena di Altamura

“La scuola va a teatro: emozioni in scena” degli istituti Ferraris-De Marco-Valzani e G. Giorgi di Brindisi

“Una storia lunga 150 anni” del Liceo Checchia Rispoli-Tondi di San Severo

“Notte Nazionale del Liceo Classico” e 50° anniversario del Liceo Socrate di Bari

“Arte che accende il territorio” del Liceo Galilei-Vanoni di Nardò

“Festival Leggo Ergo Sum” dell’I.I.S. Olivetti di Orta Nova

“Sommelier astemio 2.0” dell’I.I.S.S. Mattei-Fazzini-Giuliani di Vieste

“Scopriamo il Quirinale” dell’I.C.S. Michelangelo di Bari

“Futuro in Crescita 2026” del Comune di Mesagne

“Sport Insieme” del Comune di Martignano





Con questo intervento, la Regione punta a consolidare una scuola sempre più aperta, partecipata e integrata con il tessuto sociale e culturale dei territori.