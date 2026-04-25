Grottaglie: presentazione nuovo Presidente della Sezione Comunale EnalCaccia P.T. - Il video
GROTTAGLIE (TA) - Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 19 presso il Bar Purgatorio in Piazza Rossano n°2 a Grottaglie si è tenuto un interessante incontro.
La Sezione Comunale EnalCaccia P.T. di Grottaglie, in collaborazione con la Sezione Provinciale di Taranto ha presentato alla cittadinanza in nuovo Presidente della locale Sezione. Si tratta di Daniele Quaranta.
Durante l'incontro sono intervenuti Cosimo Fanigliulo (Delegato Regionale EnalCaccia Puglia) e Gaetano Eramo (Presidente Provinciale EnalCaccia Taranto).
Intervista a COSIMO FANIGLIULO (Delegato Regionale EnalCaccia Puglia). Intervista, riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.