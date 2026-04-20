Modugno, maxi operazione contro il riciclaggio di auto: 4 arresti ai domiciliari

MODUGNO - I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone, di età compresa tra 29 e 50 anni, tutte originarie della provincia di Foggia, indagate per concorso in riciclaggio.

Il provvedimento nasce da un’indagine avviata dopo un arresto in flagranza avvenuto il 13 novembre scorso all’interno di un box di un’autorimessa a Modugno, dove i militari avevano sorpreso alcuni soggetti mentre trasbordavano componenti di auto rubate provenienti da diverse province pugliesi.

Nel corso del blitz erano stati rinvenuti numerosi pezzi di veicoli: 24 motori, 20 treni di pneumatici completi di cerchi, 15 avantreni e varie parti di carrozzeria e gruppi ottici. Parte del materiale era già stata caricata su un autoarticolato con targa greca, presumibilmente destinato all’estero.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo operava con una struttura organizzata e con cadenza settimanale, in particolare ogni mercoledì tra settembre e novembre 2025, recandosi sistematicamente nel sito individuato per selezionare, stoccare e smistare i componenti dei veicoli rubati.

Le attività sarebbero state pianificate in modo ripetitivo e accurato, con l’obiettivo di ridurre il rischio di individuazione. Il materiale veniva poi trasferito o in un garage utilizzato come base logistica oppure direttamente caricato su mezzi pesanti per il trasporto.

L’operazione conferma l’attenzione dell’Autorità giudiziaria e dell’Arma nel contrasto ai furti d’auto e al riciclaggio di veicoli, fenomeni spesso collegati alla ricettazione e al traffico illecito di componenti.

Resta fermo che gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva, essendo il procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari.