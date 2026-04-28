Ospedale Monopoli-Fasano, il 4 maggio in commissione il punto su tempi e futuro del San Giacomo

BARI - Si torna a parlare del nuovo ospedale Monopoli-Fasano e del destino del presidio San Giacomo di Monopoli. La capogruppo del M5S Maria La Ghezza ha annunciato che il 4 maggio si terrà una seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Sanità per fare il punto sul progetto.

Nel corso di un incontro con il Comitato per la Difesa delle Strutture Sanitarie di Monopoli, La Ghezza ha sottolineato come il confronto abbia permesso di approfondire i principali nodi ancora aperti, in particolare i tempi di realizzazione e attivazione del nuovo ospedale e le prospettive per l’attuale struttura del San Giacomo.

Secondo quanto riferito, l’assessore regionale alla Sanità avrebbe confermato che questi temi saranno affrontati nella seduta del 4 maggio, considerata un passaggio chiave per fornire aggiornamenti e risposte ai cittadini.

L’incontro si inserisce in un percorso di monitoraggio politico e istituzionale sul progetto del nuovo presidio sanitario, atteso come infrastruttura strategica per l’area tra Monopoli e Fasano.