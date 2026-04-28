Omaggio a Nino Rota al Petruzzelli: presentazione di un volume e concerto nel foyer

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BARI - Mercoledì 29 aprile alle 18.00, il foyer del Teatro Petruzzelli ospita un omaggio a Nino Rota promosso dalla Fondazione Teatro Petruzzelli insieme al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, dedicato a una delle figure centrali della musica del Novecento.

L’iniziativa si apre con la presentazione del volume “Prove d’orchestra. Nino Rota e la sua musica da concerto”, curato da Dinko Fabris e Michela Grossi. Il libro raccoglie contributi di studiosi e musicisti legati alla scena barese, approfondendo la produzione concertistica del compositore, noto anche per le sue celebri colonne sonore cinematografiche.

La seconda parte della serata è affidata al Conservatorio “Piccinni” con l’esecuzione di due Suites per archi su temi di Nino Rota, arrangiate da Vincenzo Anselmi. In programma rielaborazioni di musiche tratte da film come Il Gattopardo, Amarcord, La strada, Otto e mezzo, Le notti di Cabiria e Il Padrino, in un percorso che attraversa alcune delle pagine più iconiche del suo repertorio.

A eseguire i brani sarà un quintetto d’archi composto da giovani musicisti del Conservatorio, coordinati artisticamente da Nicla Sciancalepore. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della figura di Rota, che a Bari ha avuto un ruolo decisivo nello sviluppo dell’istituzione musicale cittadina e nella formazione di generazioni di musicisti.