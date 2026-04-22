Per la prima volta in Italia un Master universitario in Contemporary Dance Performance

Si apre una fase decisiva per la danza contemporanea in Italia: nasce il primo Master Universitario in Contemporary Dance Performance validato dalla Northern School of Contemporary Dance (NSCD) di Leeds, tra le più autorevoli istituzioni di formazione professionale coreutica nel Regno Unito. Si tratta di un progetto pionieristico firmato Equilibrio Dinamico Ensemble, che introduce nel Paese un percorso finora inedito, segnando una svolta nel panorama della formazione nazionale. A rafforzarne ulteriormente il valore è la sua collocazione: il Master avrà sede a Bari, città d’origine della compagnia, che proprio quest’anno celebra i suoi 15 anni di attività.

L’iniziativa si inserisce in un contesto internazionale in cui la richiesta di percorsi certificati è sempre più centrale: oggi il possesso di un titolo accademico rappresenta una condizione essenziale per accedere all’insegnamento nelle università e nelle accademie più prestigiose, oltre che uno strumento fondamentale per costruire una carriera stabile e competitiva nel mondo della danza contemporanea. In questo scenario, la scelta della sede del corso contribuisce a rafforzare l’offerta formativa nazionale, ampliando le opportunità di accesso a percorsi coreutici di livello universitario.

Non solo un traguardo per il settore della danza, ma anche un passaggio significativo per il sistema culturale e formativo italiano, capace di attrarre figure altamente qualificate e studenti provenienti da tutto il mondo. Equilibrio Dinamico prosegue così un percorso avviato 15 anni fa, consolidando una ricerca artistica da sempre orientata a una dimensione globale e contribuendo a valorizzare l’Italia come destinazione rilevante per la formazione di alto livello nelle arti performative. A questo si aggiungono elementi oggi decisivi nella scelta di un percorso di studi, come la qualità della vita e la sostenibilità dei costi, che consentono agli studenti di dedicarsi con maggiore continuità e profondità alla propria crescita artistica e professionale.

Il percorso formativo si svolgerà da ottobre 2026 a luglio 2027 ed è strutturato come un vero e proprio programma universitario. Si articola in tre moduli principali: una prima fase dedicata allo studio quotidiano e allo sviluppo tecnico, una seconda incentrata sulle residenze coreografiche con artisti di rilievo internazionale e una terza dedicata alla tournée, con produzioni e performance in Italia e all’estero, in collaborazione con Puglia Culture, consorzio impegnato nella promozione e nello sviluppo del sistema culturale regionale. Dimensione performativa e residenze rappresentano gli snodi centrali del Master, offrendo agli studenti un confronto diretto con il circuito professionale attraverso tappe in Germania, Inghilterra e Svizzera. Cuore dell’esperienza sarà un triple bill a cura di Marcos Morau, Roberta Ferrara e Li Kehua, che porrà gli studenti in dialogo con tre visioni coreografiche distinte e complementari.

Durante tutto l’anno, gli studenti saranno accompagnati da un team di tutor accademici e professionisti che seguiranno da vicino ogni fase del percorso. La direzione artistica è affidata a Roberta Ferrara, mentre il ruolo di Programme leader è ricoperto da Livia Massarelli. Il Master sarà guidato da un corpo docente di respiro internazionale composto da interpreti, pedagoghi, ricercatori e coreografi attivi nei principali contesti della danza contemporanea internazionale, tra cui Alice Godfrey, Aishwarya Raut, Charlie Skuy, Gianni Notarnicola, Fabio Calvisi, Marina Rodríguez, Antonello Sangirardi, tutti con un background maturato all’interno di prestigiose compagnie internazionali quali Sharon Eyal / L-E-V, Nederlands Dans Theater, GöteborgsOperans Danskompani, Peeping Tom, La Veronal, Rambert, Akram Khan Company. Di particolare rilievo la presenza della firma di Marcos Morau, tra i coreografi più affermati della scena globale, con la creazione Cathedral, repertorio originariamente creato per la compagnia Scapino Ballet Rotterdam.

Tra i momenti più significativi, la discussione della tesi finale, che si svolgerà in Italia a luglio 2027 davanti alla commissione accademica e a diversi direttori di compagnia, mentre la cerimonia ufficiale di proclamazione si terrà nell’ottobre 2027 presso la Northern School of Contemporary Dance di Leeds. Un doppio passaggio che rappresenta un valore aggiunto, consolidando il dialogo tra Italia e Regno Unito e sancendo l’integrazione del Master nel sistema universitario internazionale.

Il Master si rivolge a candidati con una solida formazione di base nella danza e un orientamento professionale già definito, ma soprattutto a coloro che desiderano approfondire, maturare e trasformare la propria pratica e identità artistica all’interno di un contesto strutturato e internazionale. Le candidature sono aperte fino al 1° giugno 2026. Tutte le informazioni dettagliate sul programma, le modalità di accesso e i requisiti sono disponibili sul sito ufficiale di Equilibrio Dinamico Ensemble: https://www.equilibriodinamico.org/?page_id=63