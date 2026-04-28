Policlinico di Bari, trentennale tra memoria, sanità pubblica e solidarietà internazionale

BARI - Il Policlinico di Bari celebra il trentennale dalla sua trasformazione in azienda ospedaliero-universitaria autonoma, avvenuta nel 1996, con una giornata di eventi in programma il 15 maggio 2026 dedicata al ruolo della sanità pubblica, alla ricerca e alla solidarietà internazionale.

La ricorrenza sarà al centro di un momento di confronto istituzionale nell’aula magna “De Benedictis”, con interventi dedicati all’evoluzione del sistema sanitario e alle prospettive future del settore. L’apertura dei lavori sarà affidata a Rosy Bindi, già Ministro della Sanità.

Nel corso della giornata è previsto anche un collegamento in diretta con la clinica di Emergency ad Al-Qarara, nella Striscia di Gaza, per un momento di dialogo con i medici impegnati sul campo. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di solidarietà che prevede una raccolta fondi a sostegno delle attività sanitarie della ONG nell’area di Khan Younis, dove operano strutture di assistenza primaria.

Il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce, ha sottolineato come l’anniversario rappresenti anche un’occasione per riaffermare il valore universale del diritto alla salute e il ruolo della sanità pubblica come strumento di coesione e riduzione delle disuguaglianze.

A conclusione della giornata è previsto l’evento “Generazione Policlinico” al Demodè di Modugno, dedicato al personale sanitario.

L’iniziativa coinvolge anche aziende partner e sostenitori, mentre la raccolta fondi è aperta alla partecipazione dei cittadini attraverso la piattaforma indicata dall’ente promotore.